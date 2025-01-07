杜魯道宣布辭職 川普再酸加拿大可成為美國第51州

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-07 10:53

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加拿大總理杜魯道周一（6 日）宣布辭職後，美國總統當選人川普再次提出美國和加拿大「合併」的想法，並指出如果加拿大加入美國，就不會被徵收關稅了。

「許多加拿大人喜歡成為美國第 51 個州。美國無法再忍受加拿大維持生存所需要的巨額貿易逆差和補貼。杜魯道知道這一點，於是辭職了。」 川普周二在社交平台 Truth Social 上寫道。

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「如果加拿大與美國合併，就不會有關稅，稅收會大幅下降，他們會完全安全，免受俄羅斯船隻包圍他們的威脅。團結起來，這將是一個多麼偉大的國家！！！」川普稱。

杜魯道周一宣布，他將在今年加拿大大選前辭職。由於加拿大與美國在關稅問題上的緊張關係加劇，他領導的自由黨在民調中的表現不佳，近日自由黨議員不斷要求杜魯道讓賢。

「我打算在黨內通過全國競爭性選舉選出下一任領導人後，辭去黨魁和總理職務。這個國家應當在下次選舉中有一個真正的選擇，而我已清楚意識到，如果我還要應對內部鬥爭，我就無法成為那次選舉中的最佳人選。」杜魯道表示。

杜魯道已經擔任加拿大總理 9 年，領導自由黨 11 年。

自由黨將舉行一場激烈競選，以尋找繼任者。自由黨議員將於周三召開緊急會議。

近日他面臨著日與俱增的危機，包括內閣核心人物辭職，以及與川普關稅計畫的對抗。

杜魯道表示，如果川普執意提高關稅，他將予以報復，並表示兩國合作會更加困難。