股價飆升之際 特斯拉董事長大賣3500萬美元股票

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-04 15:10

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特斯拉 (TSLA-US) 董事長 Robyn Denholm 在本月出售了價值超過 3500 萬美元的股票，正值這家公司股價在美國大選後飆升之際。

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，Denholm 於 11 月 15 日執行了 112390 張將於明年到期的股票期權，並出售了這些股票。

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Denholm 的交易是透過一項預先安排的交易計畫進行的，計畫於 7 月份制定，允許美國公司內部人士出售股票。考慮到行權成本，Denholm 此次售股淨賺約 3250 萬美元。

Denholm 上個月也出售了相同數量的證券，總收益約為 4320 萬美元。

在本次售股之前，於美國總統大選後，特斯拉一直是表現最佳的公司之一。 自大選日以來，這家汽車製造商的股價已上漲 38%，公司市值增加逾 3000 億美元。特斯拉的股價上漲，部分原因是投資者押注執行長馬斯克將受益於川普總統。

Denholm 與其他特斯拉董事，先前因董事薪酬過高的指控達成和解，並獲得法院批准，同意返還高達 9.19 億美元的報酬。 該訴訟挑戰了 2017 年至 2020 年間特斯拉支付給董事的過高薪酬。