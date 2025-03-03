抗議馬斯克「干政」全美多地爆發抵制特斯拉示威活動
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-03 10:00
據《ABC》、《路透》等外媒報導，眾多示威者上周六（1 日）聚集在美國多地特斯拉 (TSLA-US) 門市外，抗議特斯拉執行長馬斯克應美國總統川普要求，牽頭政府效率部推動削減聯邦開支。
當天一個名為「打倒特斯拉」（Tesla Takedown）的網站，列出 50 多場示威活動。在紐約一家特斯拉門市外，數百人參與示威，九人被警方逮捕。
川普和馬斯克的批評者希望通過抵制特斯拉，讓購買特斯拉成為一種「汙名化」行為，打擊這家電動車製造商。
「我們可以報復馬斯克」，一名在波士頓抗議現場的示威者表示：「我們可以通過出現在（特斯拉）各地展示廳，抵制特斯拉，並告訴其他人離開、賣掉你們的股票、賣掉你們的特斯拉，給特斯拉帶來直接經濟損失。」
在過去一周裡，特斯拉股價大跌 13.27%，幅度是七大科技巨頭裡最大，市值蒸發 1,544 億美元。
近日美國多地相繼爆發抗議活動，涉及亞利桑那州圖森市、俄亥俄州代頓市、加州帕洛阿爾托市等地。
「政府效率部」並非真正意義上獲國會批准成立的聯邦政府機關，而是一個「委員會」，「馬部長」本人的實際身分是高級顧問。因此，馬斯克發號施令合法性受民主黨等政治對手的質疑。
白宮發言人菲爾茲說：「抗議不會阻止川普總統和馬斯克履行建立政府效率部的承諾——讓我國的聯邦政府更有效率，對全國辛勤工作的美國納稅人更負責。」
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