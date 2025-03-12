「美國例外論」消風？法人估市場將撥雲見日 核心及防禦配置首選這兩種基金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-03-12 19:49

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川普關稅政策反覆多變、全球市場信心動搖，富蘭克林證券投顧表示，預計金融市場短期內隨消息面波動，已進場者應增持防禦部位，配置首選美國平衡型及非投資等級債券型基金。凱利投資專家指出「美國例外論」可望重新確立，未來幾個月政策不確定性消退後，風險資產將反彈。



富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤 3 大類共 12 項美國經濟指標，二月數據顯示，營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、商品、利潤率、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，卡車運輸維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，而 ISM 新訂單從綠燈惡化為黃燈，殖利率曲線從黃燈惡化為紅燈，不過，整體燈號仍連續 9 個月亮出「擴張」的綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，川普關稅政策反覆多變擾亂信心，也對經濟活動、企業決策、消費行為和通膨預期帶來連鎖反應，在關稅及總經前景明朗前，預計金融市場仍將隨消息面波動，建議已進場者，增持防禦部位度過波動期，核心及防禦配置上首選美國平衡型及非投資等級債券型基金。

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由於近期史坦普 500 指數與那斯達克指數均出現明顯的下跌，跌破 200 日均線，且科技股波段跌幅接近技術性修正滿足點，留意年線附近能否獲得低接買盤支撐，在技術面已接近超賣的情況下，美股隨時有跌深反彈機會，惟中期仍需用時間化解上方壓力，積極者建議以大額定期定額策略加碼科技 / 創新科技 / 美國小型股票型基金，另可留意大中華股市及俄烏停火受惠標的，如歐股、東歐及新興市場的區間操作機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞 ‧ 修茲指出，今年市場沒有預料到的一件事是，非美國市場表現領先於美國，2025 年前 2 個月 MSCI 歐澳遠東指數表現比史坦普 500 指數高出 5.9%，這種差距很大程度上出現在 2 月，因政策不確定性加劇美國經濟增長疑慮，他認為，隨「美國例外論」重新確立，這種動態可能在未來幾個季度逆轉。若未來幾個月政策不確定性消退，風險資產將反彈。