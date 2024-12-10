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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv IncOVV-US的目標價調降至57元，幅度約3.39%

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)提出目標價估值：中位數由59元下修至57元，調降幅度3.39%。其中最高估值73元，最低估值48元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Ovintiv Inc評價：積極樂觀19位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Ovintiv Inc今(10日)收盤價為41.35元。近5日股價下跌3.39%，標普指數上漲0.09%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股OVV市場預估目標價

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Ovintiv Inc41.350.36%

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