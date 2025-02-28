鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至5.03元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.92元上修至5.03元，其中最高估值7.56元，最低估值2.26元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.56(7.56)
|8.44
|8.09
|8.59
|最低值
|2.26(2.26)
|2.48
|5.91
|8.59
|平均值
|4.93(4.93)
|6.35
|7.01
|8.59
|中位數
|5.03(4.92)
|6.7
|7.03
|8.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.66億
|116.97億
|74.14億
|73.57億
|最低值
|86.75億
|94.22億
|74.14億
|73.57億
|平均值
|95.87億
|100.76億
|74.14億
|73.57億
|中位數
|94.71億
|98.58億
|74.14億
|73.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|營業收入
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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