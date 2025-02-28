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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至5.03元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.92元上修至5.03元，其中最高估值7.56元，最低估值2.26元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.56(7.56)8.448.098.59
最低值2.26(2.26)2.485.918.59
平均值4.93(4.93)6.357.018.59
中位數5.03(4.92)6.77.038.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.66億116.97億74.14億73.57億
最低值86.75億94.22億74.14億73.57億
平均值95.87億100.76億74.14億73.57億
中位數94.71億98.58億74.14億73.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-23.475.4414.347.90
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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