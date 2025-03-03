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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一能源(FE-US)EPS預估下修至2.65元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一能源(FE-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.65元，其中最高估值2.9元，最低估值2.5元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.9(2.9)3.133.373.62
最低值2.5(2.5)2.672.823.05
平均值2.68(2.71)2.853.063.29
中位數2.65(2.7)2.712.923.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值151.51億155.90億161.59億161.89億
最低值132.81億132.77億132.85億132.79億
平均值142.35億146.87億149.22億150.62億
中位數143.58億148.56億150.81億153.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.992.350.711.921.70
營業收入107.90億111.32億124.59億128.70億134.72億

詳細資訊請看美股內頁：
第一能源(FE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFE

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