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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一能源FE-US的目標價調降至43元，幅度約9.47%

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對第一能源(FE-US)提出目標價估值：中位數由47.5元下修至43元，調降幅度9.47%。其中最高估值52元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予第一能源評價：積極樂觀9位、保持中立9位、保守悲觀0位。

第一能源今(28日)收盤價為38.52元。近5日股價上漲9.47%，標普指數下跌4.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FE市場預估目標價

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