鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一能源(FE-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一能源(FE-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.85元，其中最高估值2.9元，最低估值2.5元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.9(2.93)
|3.13
|3.37
|3.62
|最低值
|2.5(2.85)
|2.67
|2.85
|3.05
|平均值
|2.72(2.89)
|2.9
|3.13
|3.37
|中位數
|2.85(2.89)
|2.95
|3.18
|3.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|151.51億
|155.90億
|161.59億
|161.89億
|最低值
|132.81億
|132.77億
|132.85億
|132.79億
|平均值
|142.35億
|146.87億
|149.22億
|150.62億
|中位數
|143.58億
|148.56億
|150.81億
|153.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.99
|2.35
|0.71
|1.92
|1.70
|營業收入
|107.90億
|111.32億
|124.59億
|128.70億
|135.00億
詳細資訊請看美股內頁：
第一能源(FE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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