日本米價較去年飆漲82% 當局將釋放21萬噸儲備米

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-17 14:20

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日本米價持續飆漲，最新數據指出，每 5 公斤平均米價較去年飆漲了 82%，讓當局一改保守態度，計畫釋出最多 21 萬公噸的政府儲備米，以抑制米價。

農林水產省指出，日本全國超市販賣的平均米價，2024 年 5 月左右，每 5 公斤米價約 2100 日元左右，不過到了夏季，超市等通路缺貨導致米價迅速上漲，到了當年 8 月，每 5 公斤的米價已突破 2600 日圓。

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當時曾有人建議日本官方釋出政府儲備米以緩解米荒，不過農林水產省持保留態度。時任農林水產大臣坂本哲志曾表示，新米在市場正式流通後，能緩解米荒，價格也會一定程度回穩，但事實卻不如預期。

新米釋出到市場後確實緩解米荒問題，但米價依舊節節上升，2024 年 9 月每 5 公斤的平均價格為 3000 日元，10 月超過 3400 日元，到了 2025 年初仍在上漲。

今年 1 月 27 日至 2 月 2 日之間的一周，每 5 公斤平均米價升至 3688 日元，較前 1 週貴 38 日元，較去年同期貴了 1665 日元，漲幅高達 82%。

日本首相石破茂本月 4 日在閣員座談會中提到因應物價高漲的議題，並指示善用儲備米，以穩定稻米供應。

日本媒體分析，這次的釋放儲備米有助於抑制米價上升，不過米價下降的時間點與幅度仍前景不明。除了 JA 等現有收購業者之外，中小型流通業者、外食連鎖業者等新興勢力也加入收購的競爭行列。由於收購商增加，導致庫存分散且部分業者囤貨。