川普澤倫斯基不歡而散後 烏克蘭總統最新表態

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-03 09:00

‌



美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基上周五（28 日）不歡而散後，據《法新社》報導，澤倫斯基上周六堅稱，川普的支持對烏克蘭仍然「至關重要」。

澤倫斯基在社交平台 X 上發帖說：「對我國來說，得到川普總統的支持至關重要。他希望結束戰爭，但沒有人比我國更渴望和平。」

‌



川普與澤倫斯基爭吵後，澤倫斯基離開白宮，雙方未簽署稀土礦產協議。但澤倫斯基堅稱，他仍然「隨時準備」簽署協議，作為「邁向安全保障的第一步」。

澤倫斯基上周六並表示，當天他在倫敦與英國首相施凱爾舉行會談，談及烏克蘭及歐洲面臨的挑戰、協調烏克蘭與夥伴國家間關係、加強烏克蘭地位、以公正和平方式結束戰爭的步驟、對烏安全保障等內容。

澤倫斯基說，在雙方領導人見證下，烏克蘭與英國簽署了貸款協議。這筆貸款將用於強化烏克蘭國防能力，用凍結的俄羅斯資產收益償還。

英國財政部首席秘書瓊斯表示，當天英國財政大臣里夫斯與烏克蘭財政部長馬爾琴科簽署一項向烏克蘭提供 22.6 億英鎊貸款的協議。