日本米價回不去！秋收緩解米荒 但價格續看漲50%

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-24 15:30

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日本今夏爆發 30 年來最嚴重的「米荒」，隨著稻米開始秋收，一袋袋的白米可望再度鋪滿超市貨架，但儘管豐收緩解了供應緊張，依舊無法抑制米價的漲勢，業者預估到 10 月前，米價最高會再漲 50%。

隨著遊客湧入提振了消費，日本的商業大米庫存在 6 月降至歷史新低。震警告和颱風帶來的恐慌性購買，加劇了供應短缺，一些零售商不得不採取限購措施。

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儘管 9 月收成增加，有助緩解供應緊張，但稻農和主要糧商已就提高合約價達成共識，這將轉嫁到消費者身上。上月在東京市中心購買一袋 5 公斤的米需要 2,871 日元 (20 美元)，比一年前貴了 23%。

「我們幾乎沒有庫存了，」東京北部有 300 年歷史的米店 Isego 的店主 Ryuji Imai 說。這是他自 2006 年接手這家商店以來，第一次遇到這種程度的短缺。Imai 預計，在供應到 10 月獲得補充的時候，米價將上漲至多 50%。

自 1960 年代末以來，日本米的產量一直呈現下降趨勢，部分原因是農業人口老齡化以及政府鼓勵種植小麥等其他作物的政策，氣候變化也引發了對產量和未來糧食安全的擔憂。

國際市場可能帶來些許幫助，但日本消費者通常比較青睞國產米，不願意購買進口米，而且，在印度去年限制稻米出口後，海外價格也漲了。

日本農業合作社（JA）控制著日本全國一半以上的糧食分配，8 月向批發商出售的一袋 60 公斤糙米的價格攀升至創新高的 16,133 日元。