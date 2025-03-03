川普又要對中國加徵關稅 專家：中國反擊會留有餘地

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-03 12:00

‌



在美國總統川普宣布要在 3 月 4 日對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅後，三國如何回應成為外媒關注焦點。其中中方的回應不僅是外媒報導重中之重，專家還認為，中國不會因為關稅就向美國屈膝。

美國《CNBC》上周五（28 日）在一篇報導中提到了中國商務部對川普關稅威脅的回應，並請多名專家對此事進行了評析。

‌



美國亞洲協會政策研究所中國專家托馬斯指出，中方可能採取的反制措施多種多樣，包括對美國商品加關稅、將更多美國企業納入不可靠實體清單、加強稀土資源出口管控。但托馬斯認為，中國的反擊會經過考量，因為雙方都更希望通過談判解決問題。

世界大型企業聯合會中國中心負責人裴睿東（Alfredo Montufar-Helu）也認為，中國會在反擊上留有餘地，為談判創造條件。

但他也表示，中國不會因為美國的威脅就屈膝，這次中國商務部的回應就展現了中方捍衛中國國家利益的決心。他預測，如果中方在關稅上反擊，將會有針對性。

除了中方的回應，英國《BBC》和美國《彭博》還分析了川普關稅會對中美兩國帶來何種影響。

《彭博》採訪的一位投資專家認為，儘管短期內關稅會給中方帶來一定衝擊，但關稅不會改變支撐中國市場的主旋律，即人工智慧（AI）技術的突破和快速發展。

該投資專家指出，市場上也普遍存在預期，認為川普的關稅更像是一種談判籌碼，且中方也有對付川普的辦法。

《BBC》則認為，川普的關稅大棒會給美國的經濟和投資帶來負面影響。

《BBC》在 2 月初的另一篇文章中分析了川普在第一個任期用關稅大棒對付中國的實際效果：這些關稅最終導致美國消費者成了買單的人，尤其是窮人和中產階級，而且這些關稅不僅沒有逆轉貿易逆差，也沒有改變美國製造業就業崗位持續減少的趨勢。