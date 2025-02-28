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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.35元，預估目標價為102.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.35元，其中最高估值2.38元，最低估值0.62元，預估目標價為102.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.38(2.38)2.893.263.87
最低值0.62(0.62)0.630.81.02
平均值1.4(1.41)1.832.292.84
中位數1.35(1.33)1.682.383.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值44.32億48.49億51.29億54.06億
最低值37.49億39.98億41.69億45.91億
平均值41.04億44.09億47.24億51.32億
中位數40.42億43.51億48.33億52.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.57-0.822.390.79
營業收入11.45億21.36億25.73億32.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFWONK

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