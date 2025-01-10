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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至6.24元，預估目標價為152.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.35元下修至6.24元，其中最高估值6.96元，最低估值4.92元，預估目標價為152.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.96(6.96)8.810.8810.71
最低值4.92(4.92)5.198.1310.71
平均值6.18(6.2)7.599.5710.71
中位數6.24(6.35)7.69.5710.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值125.26億139.44億146.56億151.85億
最低值119.03億120.71億125.81億151.85億
平均值122.49億129.06億138.23億151.85億
中位數122.60億128.75億138.95億151.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.5615.5817.343.70
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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