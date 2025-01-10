鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至6.24元，預估目標價為152.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.35元下修至6.24元，其中最高估值6.96元，最低估值4.92元，預估目標價為152.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.96(6.96)
|8.8
|10.88
|10.71
|最低值
|4.92(4.92)
|5.19
|8.13
|10.71
|平均值
|6.18(6.2)
|7.59
|9.57
|10.71
|中位數
|6.24(6.35)
|7.6
|9.57
|10.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|125.26億
|139.44億
|146.56億
|151.85億
|最低值
|119.03億
|120.71億
|125.81億
|151.85億
|平均值
|122.49億
|129.06億
|138.23億
|151.85億
|中位數
|122.60億
|128.75億
|138.95億
|151.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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