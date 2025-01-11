鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series CFWONK-US的目標價調升至100元，幅度約3.09%
鉅亨網新聞中心 2025-01-11 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)提出目標價估值：中位數由97元上修至100元，調升幅度3.09%。其中最高估值125元，最低估值81元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C今(11日)收盤價為91.795元。近5日股價上漲3.09%，標普指數上漲0.85%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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