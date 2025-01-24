鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至1.29元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.31元下修至1.29元，其中最高估值1.63元，最低估值1.08元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.63(1.63)
|2.49
|6.75
|3.32
|最低值
|1.08(1.08)
|0.8
|1.04
|1.18
|平均值
|1.31(1.33)
|1.47
|2.4
|2.54
|中位數
|1.29(1.31)
|1.35
|2.05
|2.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39.04億
|47.98億
|80.11億
|50.22億
|最低值
|37.77億
|38.27億
|41.36億
|44.06億
|平均值
|38.52億
|42.16億
|48.33億
|47.42億
|中位數
|38.50億
|42.28億
|46.25億
|49.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.57
|-0.82
|2.39
|0.79
|營業收入
|11.45億
|21.36億
|25.73億
|32.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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