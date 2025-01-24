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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至1.29元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.31元下修至1.29元，其中最高估值1.63元，最低估值1.08元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.63(1.63)2.496.753.32
最低值1.08(1.08)0.81.041.18
平均值1.31(1.33)1.472.42.54
中位數1.29(1.31)1.352.052.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值39.04億47.98億80.11億50.22億
最低值37.77億38.27億41.36億44.06億
平均值38.52億42.16億48.33億47.42億
中位數38.50億42.28億46.25億49.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.57-0.822.390.79
營業收入11.45億21.36億25.73億32.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFWONK

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