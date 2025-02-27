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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對PureStorage公司(PSTG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.73元，其中最高估值1.91元，最低估值1.5元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.91(1.94)2.862.71
最低值1.5(1.5)1.782.02
平均值1.73(1.75)2.242.4
中位數1.73(1.76)2.152.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值35.81億43.05億44.43億
最低值34.49億38.25億41.24億
平均值35.18億40.41億42.84億
中位數35.16億40.59億42.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.05-0.500.230.19
營業收入16.84億21.81億27.53億28.31億

詳細資訊請看美股內頁：
PureStorage公司(PSTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSTG

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