鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對PureStorage公司(PSTG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.73元，其中最高估值1.91元，最低估值1.5元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.91(1.94)
|2.86
|2.71
|最低值
|1.5(1.5)
|1.78
|2.02
|平均值
|1.73(1.75)
|2.24
|2.4
|中位數
|1.73(1.76)
|2.15
|2.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.81億
|43.05億
|44.43億
|最低值
|34.49億
|38.25億
|41.24億
|平均值
|35.18億
|40.41億
|42.84億
|中位數
|35.16億
|40.59億
|42.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.05
|-0.50
|0.23
|0.19
|營業收入
|16.84億
|21.81億
|27.53億
|28.31億
詳細資訊請看美股內頁：
PureStorage公司(PSTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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