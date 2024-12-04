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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司PSTG-US的目標價調升至75元，幅度約10.29%

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對PureStorage公司(PSTG-US)提出目標價估值：中位數由68元上修至75元，調升幅度10.29%。其中最高估值93元，最低估值47元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予PureStorage公司評價：積極樂觀15位、保持中立7位、保守悲觀1位。

PureStorage公司今(4日)收盤價為53.54元。近5日股價下跌10.29%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PSTG市場預估目標價

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