search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ExlService Holdings IncEXLS-US的目標價調升至54元，幅度約8%

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 02:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ExlService Holdings Inc(EXLS-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至54元，調升幅度8%。其中最高估值60元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予ExlService Holdings Inc評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀1位。

ExlService Holdings Inc今(28日)收盤價為48.93元。近5日股價下跌8%，標普指數下跌3.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股EXLS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
ExlService Holdings Inc49.151.07%

延伸閱讀


Empty