鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對PureStorage公司(PSTG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.66元，其中最高估值1.75元，最低估值1.53元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.75(1.79)
|2.22
|2.41
|最低值
|1.53(1.45)
|1.59
|1.71
|平均值
|1.65(1.63)
|1.82
|2.14
|中位數
|1.66(1.63)
|1.79
|2.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|31.78億
|36.60億
|41.89億
|最低值
|31.00億
|33.88億
|36.72億
|平均值
|31.39億
|35.06億
|39.79億
|中位數
|31.41億
|35.01億
|40.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.79
|-1.05
|-0.50
|0.23
|0.19
|營業收入
|16.43億
|16.84億
|21.81億
|27.53億
|28.31億
詳細資訊請看美股內頁：
PureStorage公司(PSTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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