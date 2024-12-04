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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PureStorage公司(PSTG-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對PureStorage公司(PSTG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.63元上修至1.66元，其中最高估值1.75元，最低估值1.53元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.75(1.79)2.222.41
最低值1.53(1.45)1.591.71
平均值1.65(1.63)1.822.14
中位數1.66(1.63)1.792.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值31.78億36.60億41.89億
最低值31.00億33.88億36.72億
平均值31.39億35.06億39.79億
中位數31.41億35.01億40.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.79-1.05-0.500.230.19
營業收入16.43億16.84億21.81億27.53億28.31億

詳細資訊請看美股內頁：
PureStorage公司(PSTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSTG

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