鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛爾康ALC-US的目標價調升至103.03元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對愛爾康(ALC-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103.03元，調升幅度3.03%。其中最高估值111.89元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予愛爾康評價：積極樂觀24位、保持中立3位、保守悲觀0位。
愛爾康今(27日)收盤價為93.31元。近5日股價上漲3.03%，標普指數下跌3.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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