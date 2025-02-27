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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛伊斯AES-US的目標價調降至15元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對愛伊斯(AES-US)提出目標價估值：中位數由15.5元下修至15元，調降幅度3.23%。其中最高估值23元，最低估值11元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予愛伊斯評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀1位。

愛伊斯今(27日)收盤價為10.92元。近5日股價上漲3.23%，標普指數下跌3.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AES市場預估目標價

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