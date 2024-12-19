鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-19 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.23元上修至2.27元，其中最高估值2.74元，最低估值1.77元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.74(2.74)
|17.55
|20.94
|18.17
|最低值
|1.77(1.77)
|3.18
|10.54
|11.18
|平均值
|2.23(2.23)
|11.12
|15.13
|15.49
|中位數
|2.27(2.23)
|11.55
|13.83
|15.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18.75億
|33.99億
|42.66億
|47.62億
|最低值
|13.45億
|23.11億
|35.23億
|36.44億
|平均值
|18.02億
|30.96億
|39.15億
|42.72億
|中位數
|18.26億
|31.41億
|38.96億
|43.04億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.71
|-7.11
|-5.15
|-8.03
|-5.80
|營業收入
|3.81億
|5.40億
|7.02億
|9.33億
|12.43億
詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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