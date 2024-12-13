鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛伊斯AES-US的目標價調降至19元，幅度約7.32%
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對愛伊斯(AES-US)提出目標價估值：中位數由20.5元下修至19元，調降幅度7.32%。其中最高估值25元，最低估值11元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予愛伊斯評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀1位。
愛伊斯今(13日)收盤價為13.52元。近5日股價上漲7.32%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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