鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛伊斯AES-US的目標價調降至16元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對愛伊斯(AES-US)提出目標價估值：中位數由16.5元下修至16元，調降幅度3.03%。其中最高估值25元，最低估值11元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予愛伊斯評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀1位。
愛伊斯今(27日)收盤價為11.6元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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