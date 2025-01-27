search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛伊斯AES-US的目標價調降至16元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對愛伊斯(AES-US)提出目標價估值：中位數由16.5元下修至16元，調降幅度3.03%。其中最高估值25元，最低估值11元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予愛伊斯評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀1位。

愛伊斯今(27日)收盤價為11.6元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AES市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
愛伊斯11.60.61%

延伸閱讀


Empty