鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.73元，預估目標價為102.16元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.82元下修至4.73元，其中最高估值5.42元，最低估值4.21元，預估目標價為102.16元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.42(5.62)
|6.51
|6.77
|最低值
|4.21(4.21)
|4.35
|4.85
|平均值
|4.75(4.85)
|5.19
|5.7
|中位數
|4.73(4.82)
|5.11
|5.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|430.57億
|425.91億
|470.95億
|最低值
|309.81億
|334.10億
|363.53億
|平均值
|378.56億
|409.43億
|440.28億
|中位數
|381.24億
|417.31億
|448.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.25
|3.92
|3.32
|10.35
|營業收入
|229.27億
|274.16億
|334.54億
|396.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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