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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.73元，預估目標價為102.16元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.82元下修至4.73元，其中最高估值5.42元，最低估值4.21元，預估目標價為102.16元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.42(5.62)6.516.77
最低值4.21(4.21)4.354.85
平均值4.75(4.85)5.195.7
中位數4.73(4.82)5.115.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值430.57億425.91億470.95億
最低值309.81億334.10億363.53億
平均值378.56億409.43億440.28億
中位數381.24億417.31億448.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.253.923.3210.35
營業收入229.27億274.16億334.54億396.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFMX

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