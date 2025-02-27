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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aercap Holdings N.V.AER-US的目標價調升至118.5元，幅度約3.95%

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Aercap Holdings N.V.(AER-US)提出目標價估值：中位數由114元上修至118.5元，調升幅度3.95%。其中最高估值130元，最低估值112元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Aercap Holdings N.V.評價：積極樂觀7位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Aercap Holdings N.V.今(27日)收盤價為102.34元。近5日股價下跌3.95%，標普指數下跌3.06%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AER市場預估目標價

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Aercap Holdings N.V.103.421.06%

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