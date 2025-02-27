鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調降至102.16元，幅度約5.02%

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)提出目標價估值：中位數由107.56元下修至102.16元，調降幅度5.02%。其中最高估值149.8元，最低估值91.87元。