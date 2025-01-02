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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.81元，預估目標價為115.85元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.91元下修至4.81元，其中最高估值5.62元，最低估值4.21元，預估目標價為115.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.62(5.62)6.516.765.12
最低值4.21(4.21)4.064.565.12
平均值4.82(4.84)5.285.775.12
中位數4.81(4.91)5.356.055.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值426.49億429.20億472.67億521.45億
最低值309.81億334.10億363.53億521.45億
平均值380.37億411.61億440.57億521.45億
中位數382.04億417.62億444.39億521.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.253.923.3210.35
營業收入229.27億274.16億334.54億396.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFMX

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