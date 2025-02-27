鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對理想國演藝(LYV-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.93元下修至2.87元，其中最高估值8.04元，最低估值1.6元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.04(8.04)
|9.26
|11.22
|13.3
|最低值
|1.6(1.6)
|2.04
|2.4
|3.41
|平均值
|3.31(3.29)
|3.67
|4.42
|6.72
|中位數
|2.87(2.93)
|3.43
|3.55
|3.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|279.61億
|307.86億
|328.80億
|345.12億
|最低值
|254.28億
|272.80億
|303.12億
|328.61億
|平均值
|264.28億
|288.33億
|314.23億
|338.49億
|中位數
|263.07億
|289.76億
|311.84億
|341.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-8.12
|-3.09
|0.64
|1.37
|2.74
|營業收入
|18.61億
|62.68億
|166.81億
|227.49億
|231.56億
詳細資訊請看美股內頁：
理想國演藝(LYV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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