鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.91元，預估目標價為114.95元
鉅亨網新聞中心 2024-12-16 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5元下修至4.91元，其中最高估值5.62元，最低估值4.21元，預估目標價為114.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.62(5.62)
|6.05
|6.76
|5.12
|最低值
|4.21(4.21)
|4.06
|4.48
|5.12
|平均值
|4.84(4.87)
|5.2
|5.61
|5.12
|中位數
|4.91(5)
|5.31
|5.74
|5.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|426.49億
|435.43億
|473.14億
|521.45億
|最低值
|309.81億
|334.10億
|363.53億
|521.45億
|平均值
|383.39億
|414.15億
|444.84億
|521.45億
|中位數
|382.25億
|418.44億
|448.80億
|521.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.00
|-0.25
|3.92
|3.32
|10.35
|營業收入
|263.19億
|229.27億
|274.16億
|334.54億
|396.09億
詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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