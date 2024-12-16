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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至4.91元，預估目標價為114.95元

鉅亨網新聞中心 2024-12-16 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由5元下修至4.91元，其中最高估值5.62元，最低估值4.21元，預估目標價為114.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.62(5.62)6.056.765.12
最低值4.21(4.21)4.064.485.12
平均值4.84(4.87)5.25.615.12
中位數4.91(5)5.315.745.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值426.49億435.43億473.14億521.45億
最低值309.81億334.10億363.53億521.45億
平均值383.39億414.15億444.84億521.45億
中位數382.25億418.44億448.80億521.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.00-0.253.923.3210.35
營業收入263.19億229.27億274.16億334.54億396.09億

詳細資訊請看美股內頁：
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFMX

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