創辦家族籌不出資金 日本小7母公司Seven & i私有化破局

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-27 14:27

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7-Eleven 的母公司 Seven & i 控股周四 (27 日) 宣布，創辦家族「伊藤家族」因無法籌得收購所需的資金，已放棄管理層收購（MBO）方案，這也使得 7-Eleven 的未來控制權歸屬充滿不確定性。

Seven & i 股價盤中重挫 12.5%，市值縮水至約 380 億美元。伊藤忠商事股價一度上漲 6.8%。

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去年 5 月，Seven & i 控股收到加拿大便利商店巨頭 Alimentation Couche-Tard（ACT）以 7 兆日元收購的提案，為了抵禦 ACT 的收購，「伊藤家族」提出了一項高達 8 兆日元的私有化計畫，希望能透過管理層收購來執行。

這項提案獲得日本三大銀行（三井住友、三菱日聯、瑞穗）以及伊藤忠商事的支持，伊藤忠商事計畫投入逾 1 兆日元。

但本周三 (26 日) 市場消息指出伊藤忠商事決定退出 Seven & i 的私有化計劃，因為其認為投資無法與自家集團業務產生相乘效果。伊藤忠商事是私有化資金的重要來源之一，突如其來的退出，使得伊藤家族的融資計畫陷入困難。