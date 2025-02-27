鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至0.19元，預估目標價為140元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.16元上修至0.19元，其中最高估值0.47元，最低估值-0.39元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.47(2.23)
|6.64
|6.63
|最低值
|-0.39(-0.39)
|1.62
|4.52
|平均值
|0.16(0.3)
|3.69
|5.03
|中位數
|0.19(0.16)
|3.28
|4.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,780,000
|39,649,650
|47,310,000
|最低值
|32,101,000
|35,925,000
|39,819,000
|平均值
|32,367,000
|37,837,850
|43,071,100
|中位數
|32,286,670
|38,040,500
|42,284,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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