search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至0.19元，預估目標價為140元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.16元上修至0.19元，其中最高估值0.47元，最低估值-0.39元，預估目標價為140元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.47(2.23)6.646.63
最低值-0.39(-0.39)1.624.52
平均值0.16(0.3)3.695.03
中位數0.19(0.16)3.284.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,780,00039,649,65047,310,000
最低值32,101,00035,925,00039,819,000
平均值32,367,00037,837,85043,071,100
中位數32,286,67038,040,50042,284,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS930.0516.385.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		42,252,57864,646,83652,228,45738,512,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
南電136-3.55%
美元/台幣32.820.09%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

偏強
南電

84.38%

勝率

#波段回檔股

偏強
南電

84.38%

勝率

延伸閱讀


Empty