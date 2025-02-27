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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)目標價調升至140元，幅度約7.69%

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南電(8046-TW)提出目標價估值：中位數由130元上修至140元，調升幅度7.69%。其中最高估值180元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予南電(8046-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀3位。

南電(8046-TW)今(27日)收盤價為136元。近5日股價下跌2.08%，相關零組件業近5日上漲0.07%，集中市場加權指數下跌0.85%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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