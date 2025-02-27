鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.34元，預估目標價為298.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 10:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.45元下修至11.34元，其中最高估值12.27元，最低估值11.1元，預估目標價為298.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.27(12.27)
|12.99
|14.64
|最低值
|11.1(11.15)
|11.24
|12.33
|平均值
|11.46(11.49)
|12
|13.1
|中位數
|11.34(11.45)
|11.98
|12.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|340,811,730
|363,136,810
|387,188,140
|最低值
|337,500,360
|350,844,830
|364,842,410
|平均值
|338,687,180
|357,834,850
|379,189,590
|中位數
|338,425,330
|358,075,670
|379,300,780
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.1
|10.21
|8.93
|8.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|337,932,397
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 統一超啟動齋戒月友好計畫 東南亞專區店將達千店
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.52元，預估目標價為301元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.52元，預估目標價為301元
- 統一超去年大賺逾115億元 EPS 11.1元寫次高紀錄
下一篇