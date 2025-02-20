〈台股開盤〉權值股股不振 靠中小型股難撑大局開盤跌逾150點

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-20 09:37

‌



台北股市今 (20) 日權值股台積電 (2330-TW) 開盤呈休兵狀態，以 1080 元小跌開出，市場由無人機概念、面板級封裝、重電等中小型題材股爲焦點，大盤以 23530.97 點開出後跌幅擴大跌點到 150 點，市場專家指出，大盤以中小型族群爲主流，大盤指數空間不大，近期台股維持在高檔震盪，但仍應以審慎操作爲宜。

資深證券分析師簡伯儀指出，以目前的市場氣氛而言，中小型股獲多方拉抬的機率較高，特別要留意 OTC 個股抗跌的走勢。

‌



台北股市 2 月 20 日早盤大盤以 23530.97 點開出，最高 23573.5 點，最低 23430.1 點，預估全場成交值 3538 億元。早盤聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 及鴻海 (2317-TW) 顯出疲態走跌，拖累大盤指數。電子類股下跌 1%，占大盤比重 69%。航運類股上漲 0.07%，塑化類股則上漲。

統一證券指出，台股技術面來看，昨日台指期結算，加權指數價穩量增，大盤位於箱型格局的區間上緣，技術指標強勢鈍化，若量能能有效放大，不排除近日可挑戰 24000 點；OTC 強勢收復所有均線，顯示內資動能回溫，現階 段重心逐漸從大型股轉移至中小型股。

操作策略上，統一證券指出，美國總統川普以關稅戰做為談判籌碼，欲達成美國再次偉大的目標，雖關稅不確定性干擾，但歐美主要市場指數皆接近歷史新高。台股受台積電擴大前進美國的變數干擾，壓抑指數，然關稅戰促使供應鏈加速備庫存，AI 全面擴散，烏俄戰事即將結束，電子傳產各擁題材，盤面類股輪漲；台股各期均線多頭排列，外資期貨淨空單降至 2.5 萬口 之下， 技術面及籌碼面有利多方，選股方向以美國概念股、內需消費及消費 IC、Nvidia 概念股、AI PC、成衣與鞋材、散裝及高殖利率的營建等族群為主。

在美股方面，美國總統川普週二宣布將對進口美國的汽車、半導體和藥品徵收「約 25%」的關稅，最新的關稅威脅引發對貿易戰擴大的擔憂。美國商務部表示，1 月新屋開工月降 9.8%，原因在於需求疲軟、抵押貸款利率上升以及一系列異常寒冷的天氣。