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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至7.22元，預估目標價為155元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.17元上修至7.22元，其中最高估值7.26元，最低估值6.49元，預估目標價為155元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值7.26(7.26)10.2312.3913.54
最低值6.49(6.49)7.478.5811.04
平均值7.11(7.08)8.8810.5412.29
中位數7.22(7.17)8.9510.7212.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值110,214,000124,651,770135,107,880140,623,330
最低值110,000,000117,934,000127,955,000137,178,780
平均值110,186,580120,749,200131,582,440138,901,060
中位數110,213,000120,250,060131,624,000138,901,060

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.268.987.933.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,213,455110,787,91795,257,45167,229,599

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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啟碁147.51.03%
美元/台幣32.820.09%

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