【量大強漲股整理】三月份三大題材報你知，潛力股大公開?

鉅亨研報 2025-02-18 18:01

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 81.67 億元，投信賣超 20.42 億元，自營商買超 18.66 億元，三大法人合計買超 79.92 億元 ，其中，外資、自營商連買二日，投信則由買轉賣。

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周一適逢總統日，美股休市一天，投資人將焦點放在周末慕尼黑會議，關注俄烏戰爭的發展情勢，同時等待川普政府可能針對關稅及半導體產業發表的政策動向，回顧美國上週五發布 1 月零售銷售報告，受天氣和高通膨影響，從月增 0.7% 下滑至月減 0.9%，低於市場預期的 0.1%，加上影響核心 PCE 數據的進口物價指數低於預期，略為提振降息預期，不過市場仍在消化經濟數據，且持續關注川普政府 4/2 新關稅政策變化；台股今日延續反彈走勢，盤面上由 IPC、機器人、AR 眼鏡等題材領漲，尾盤在台積電拉抬下，指數一口氣拉抬 106 點，終場成交量 3307 億元，加權指數上漲 160.78 點、漲幅 0.68%，收在今日高點 23666 點，台股連二日出現反攻向上格局，日線連二紅，外資連二買，來到農曆年後新高，蓄勢挑戰前波高點；本週持續關注川普政府關稅政策，以及聯準會 (Fed) 將於週四公布會議紀要，了解 Fed 官員對經濟、就業、通膨及利率政策的最新看法。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.38%，收在 1100 元，市場傳出美國推動台積電與英特爾合作的計畫，使投資者情緒趨於謹慎，台積電在昨日強彈後，今日呈現平盤震盪走勢；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.55%，收在 183.5 元，鴻海在 GB200 平台的領先地位成為其核心競爭優勢，隨著公司在該領域產能的逐步改善，法人認為鴻海將顯著受益於全球 AI 伺服器需求的快速增長，此外，AI 伺服器市場的發展趨勢與鴻海在相關供應鏈中的關鍵角色，將為其業績增長提供持續動能；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.65%，收在 1535 元，在成功推出旗艦級天璣 9400 和中高階天璣 8400 之後，聯發科持續深化 5G 市場佈局，於近日正式發表最新入門級 5G 處理器平台天璣 6400，該產品接替前代天璣 6300，進一步升級性能和能效，並以平價產品策略拓展 5G 市場佔有率。

(6913-TW) 鴻呈，上漲 9.75%，收在 174.5 元，亮燈漲停! 再創新高，於 2 月 11 日舉行法說會，公司對 2025 年的營運表現持樂觀態度，預期全年業績將呈現逐季增長的趨勢。其中，第 1 季為全年營收谷底，第 2 季 AI 伺服器相關高速線產品開始進入量產階段，第 3 季有望實現大規模放量，推動今年業績增長的核心動力將是包括 GB200 在內的 AI 伺服器產品。隨著 AI 伺服器市場需求快速攀升，鴻呈的相關業務占比將顯著提高，預計今年伺服器業務占總營收比重將提升至五成，較去年顯著成長。

機器人 + 電動車黑馬股，(2250-TW)IKKA-KY，上漲 9.68%，收在 153 元，亮燈漲停! 再創新高! 來到 153 元大關! 122.5 經濟日報領先預告，廣播 127 公開推薦!

(2250-TW)IKKA-KY，上漲 9.68%，收在 153 元，作為日本汽車沖壓件的 OEM 廠商，隸屬能率集團的 IKKA-KY 長期專注於汽車零部件及衛浴設備的製造與銷售，並持續拓展業務版圖。根據最新券商報告，2024 年公司每股盈餘（EPS）預計達 5.57 元，較去年成長 46.5%，儘管 2025 年全球車市展望謹慎，但 IKKA-KY 在新專案的帶動下，營收增長仍具穩定性。2025 年公司 EPS 有望進一步增長至 6.27 元，年增幅達 12.6%。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師