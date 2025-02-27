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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至6.66元，預估目標價為274元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 08:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對智原(3035-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.77元下修至6.66元，其中最高估值9.87元，最低估值5.39元，預估目標價為274元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.87(9.87)16.4725.05
最低值5.39(5.39)6.2525.05
平均值7.13(7.17)10.5425.05
中位數6.66(6.77)9.6625.05

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值25,380,82028,780,76037,663,00048,640,000
最低值13,810,60015,094,00037,663,00048,640,000
平均值19,310,54019,344,47037,663,00048,640,000
中位數19,189,50017,632,00037,663,00048,640,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.046.399.884.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,064,85211,965,57413,065,1558,085,201

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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