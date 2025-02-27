鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至6.66元，預估目標價為274元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對智原(3035-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.77元下修至6.66元，其中最高估值9.87元，最低估值5.39元，預估目標價為274元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.87(9.87)
|16.47
|25.05
|最低值
|5.39(5.39)
|6.25
|25.05
|平均值
|7.13(7.17)
|10.54
|25.05
|中位數
|6.66(6.77)
|9.66
|25.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25,380,820
|28,780,760
|37,663,000
|48,640,000
|最低值
|13,810,600
|15,094,000
|37,663,000
|48,640,000
|平均值
|19,310,540
|19,344,470
|37,663,000
|48,640,000
|中位數
|19,189,500
|17,632,000
|37,663,000
|48,640,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|4.04
|6.39
|9.88
|4.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,064,852
|11,965,574
|13,065,155
|8,085,201
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 去年Q4獲利探三年半低點 全年EPS 4.04元
- 認列先進封裝案件 Q1營收估大增150%、毛利率則驟降
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調升至282.5元，幅度約6.6%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至4.1元，預估目標價為282.5元
下一篇