〈焦點股〉比特幣歡樂趴散場 跌破85000美元 板卡股曬哭臉

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-27 11:50

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比特幣 25 日重挫 8% 至 87,993 美元，是去年 11 月以來首次跌破 9 萬美元整數關口，27 日跌勢不減，進一步跌破 85,000 美元大關。除比特幣外，市值第二大的乙太幣也從今年 1 月的 4,000 美元高點，如今跌至 2,366 美元，跌近四成，顯示加密貨幣市場整體走弱。

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加密幣市場大跌主因有三：首先是杜拜加密幣交易平台 Bybit 上周遭逢駭客入侵，造成價值 15 億美元的數位資產遭竊，成為加密幣史上最大規模竊案；其次是美國川普總統關稅政策推升市場不確定性；第三是阿根廷總統米雷伊因迷因幣醜聞而接受調查，這些因素共同導致市場對風險資產的胃口大減。

儘管挖礦潮不如過往盛行，但隨著輝達 (NVDA-US) 全新 RTX 50 系列顯卡推出，各品牌廠仍積極布局相關產品線。華碩率先於 25 日晚間宣布啟動搭載 RTX 50 系列顯卡的電競筆電預購；微星緊接著在隔日凌晨透過線上發表新款搭載高階顯卡的電競筆電。

法人表示，DeepSeek R1 的推出將有利於 AI 向 Edge 端發展，進而帶動高階顯卡需求，加上 Windows 10 即將停止更新及多款 3A 遊戲大作上市，2025 年顯卡市場前景被普遍看好。

承啟受惠輝達新一代 RTX 50 系列顯卡上市，中階市場主流型號 RTX 5070 Ti 及 RTX 5070 將於 2-3 月陸續上架，預期將挹注其營運動能。麗臺則將繪圖卡列為 2025 年五大業務成長動能之一，聚焦 AI 相關應用帶動顯卡需求，力拚全年轉虧為盈。