〈焦點股〉大江大方配息10元股東樂 殖利率逾8% 股價亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-27 12:28
大江 (8436-TW) 董事會決議，將盈餘分配的現金股利 7.1 元，加上資本公積配發現金股利 2.9 元，合計配息 10 元，創歷史新高，現金殖利率高達 8.4%，激勵大江今 (27) 日強攻漲停鎖住 130 元。
大江早盤以 127.5 元跳空開高後，隨即亮燈漲停鎖住 130 元，站回所有均線，成交量超過 4000 張，排隊委買量則為 300 張左右。不過三大法人連續 4 個交易日賣超，合計賣超 212 張。
大江除公告股利分派外，也公布 2024 年財報。2024 第四季營收 19.46 億元，季增 7.81%，年減 1.02%；毛利率 45.8%，季增 2 個百分點，年增 3.5 個百分點，為 2024 年毛利率表現最佳；營益率 19.7%，季增 6.27 個百分點，年增 6.25 個百分點；稅後純益 2.9 億元，季增 77.91%，年增 42.86%，每股純益 2.59 元，為近五季新高。
2024 全年營收 72.4 億元，年減 9.67%；毛利率 43.89%，年增 4.7 個百分點；營益率 14.2%，年增 1 個百分點，稅後純益 8.51 億元，年減 5%，每股純益 7.6 元。
大江過去有 8 成主要業務在中國，不過中國近年對微商管制愈趨嚴格，加上疫情影響，使得在中國市場的銷售受到限制，中國營收比重逐步降低，已降至 36% 左右，同時，積極拓展其他海外市場，包括在歐洲、美國、東南亞及印度建立新據點。
此外，未來持續聚焦三大產品的研發，包含減重、關節保養以及美容保養品的產品研發。
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