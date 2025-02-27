〈焦點股〉大江大方配息10元股東樂 殖利率逾8% 股價亮燈漲停

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大江過去有 8 成主要業務在中國，不過中國近年對微商管制愈趨嚴格，加上疫情影響，使得在中國市場的銷售受到限制，中國營收比重逐步降低，已降至 36% 左右，同時，積極拓展其他海外市場，包括在歐洲、美國、東南亞及印度建立新據點。