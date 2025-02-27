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鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至6.14元，預估目標價為294元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.2元下修至6.14元，其中最高估值6.84元，最低估值5.57元，預估目標價為294元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.84(6.84)9.8613.78
最低值5.57(5.56)6.138.7
平均值6.09(6.16)8.3210.57
中位數6.14(6.2)8.3810.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值24,393,00029,202,00034,402,000
最低值24,137,00025,723,11028,021,150
平均值24,330,40027,326,39030,742,580
中位數24,391,98027,372,00030,528,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.575.7512.9810.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,391,68424,632,77229,314,64827,265,162

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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