鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至6.14元，預估目標價為294元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對上銀(2049-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.2元下修至6.14元，其中最高估值6.84元，最低估值5.57元，預估目標價為294元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.84(6.84)
|9.86
|13.78
|最低值
|5.57(5.56)
|6.13
|8.7
|平均值
|6.09(6.16)
|8.32
|10.57
|中位數
|6.14(6.2)
|8.38
|10.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24,393,000
|29,202,000
|34,402,000
|最低值
|24,137,000
|25,723,110
|28,021,150
|平均值
|24,330,400
|27,326,390
|30,742,580
|中位數
|24,391,980
|27,372,000
|30,528,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.57
|5.75
|12.98
|10.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,391,684
|24,632,772
|29,314,648
|27,265,162
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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