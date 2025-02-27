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鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.25元，預估目標價為118元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.3元下修至5.25元，其中最高估值5.38元，最低估值5.07元，預估目標價為118元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.38(5.73)7.167.96
最低值5.07(5.07)6.17.26
平均值5.24(5.32)6.617.51
中位數5.25(5.3)6.517.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值137,134,000161,798,550177,576,180
最低值136,343,000150,049,000159,973,000
平均值137,001,540155,394,400168,133,390
中位數137,133,690154,767,440166,851,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.366.196.014.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		148,333,455173,456,216164,827,947157,133,623

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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