鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.25元，預估目標價為118元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.3元下修至5.25元，其中最高估值5.38元，最低估值5.07元，預估目標價為118元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.38(5.73)
|7.16
|7.96
|最低值
|5.07(5.07)
|6.1
|7.26
|平均值
|5.24(5.32)
|6.61
|7.51
|中位數
|5.25(5.3)
|6.51
|7.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|137,134,000
|161,798,550
|177,576,180
|最低值
|136,343,000
|150,049,000
|159,973,000
|平均值
|137,001,540
|155,394,400
|168,133,390
|中位數
|137,133,690
|154,767,440
|166,851,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.36
|6.19
|6.01
|4.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|148,333,455
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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