揚秦去年獲利寫新猷後 市況熱將每月至少新開11家店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-27 10:32

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連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TW) 公布去年稅後純益 1.29 億元，年增 31.05%，創獲利新高紀錄，每股純益 (EPS)5.84 元，其中，去年第四季稅後純益 0.47 億元，創單季次高，僅次於去年第三季，展望後市，揚秦樂觀看待餐飲市況成長，目標各品牌總展店數將不低於去年，即至少再增加 140 家以上據點，等於每個月至少要開出 11 家店。

揚秦去年全年合併營收 25.34 億元，年增 17.44%，稅後純益 1.76 億元，年增 32.94%，EPS 5.84 元，其中，第 4 季營收為 6.83 億元，季增 2.22%、年增 19.32%，稅後純益 0.47 億元，季減 6.16%、年增 38.44%。

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揚秦總經理林麗玲表示，去年業績增長除了受惠於規模經濟效益和整體餐飲內需升溫外，旗下品牌積極展店有效挹注，「麥味登」在國內店數突破 900 家，「炸雞大獅」在印尼、馬來西亞和新加坡等海外版圖也跳躍性成長；而火鍋品牌「涮金鍋」站穩腳步後，開始展店計畫。

展望後市，林麗玲表示，今年各品牌展店數將不低於去年，麥味登除了以多元店型進軍各式商圈，並朝向千店目標邁進，炸雞大獅啟動數位轉型並持續推動海內外展店，涮金鍋預計展店 8 家。