揚秦麥味登明年全台上看1000店 美國展店先停看聽

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-04 17:49

‌



連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TW) 今 (4) 日召開法說會時指出，今年主力品牌合計展店達 140 家，明年拓點速度將不低於今年，其中，國內麥味登有望達千店里程碑；至於前進美國市場，尚沒有確定時間表。

揚秦旗下有 4 個品牌，包括麥味登 900 家，炸雞大獅 117 家，REAL 6 家，以及涮金鍋 3 家，今年各品牌分別淨增 118 家、21 家、1 家、2 家，合計增約 140 家店，明年目標是不低於今年，力拚新增達 160 家高標。

‌



其中，炸雞大獅在海外以印尼為主要市場，擁有印尼 23 家、馬來西亞 4 家、新加坡 2 家和加拿大 1 家，預計明年第一季陸續進駐印尼泗水區、東馬地區，2028 年達成百店里程碑。

但揚秦不諱言，因近來美國人力成本高漲，海外進駐美國的品牌表現較不如預期，再加上美國新總統將上任，因此趨於謹慎，插旗美國市場沒有時間表。

而儘管東南亞具備人力成本和租金成本較低的優勢，但品牌在當地要有競爭力，也要看過往是否建構起基礎，這將是揚秦在當地深耕優勢。