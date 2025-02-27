歷時7年！四接協和電廠通過環評 台電強調：供電及環境雙贏、穩定供電是使命

台電強調，維持供電穩定、滿足民眾及產業的用電需求，是台電的使命，希望可與各界共同合作，盡速推動協和更新，為北北基區域提供穩定電力，以及滿足地方改善空污的期盼。



台電指出，環評審查要求的各項資料，台電均依法調查、如實提供，也將再依今日會議結論要求補充相關資料，也將確實遵照環評承諾執行計畫。有關協和廠區內的土地污染問題，台電也承諾，未來在機組正式施工前，將完成污染土地之整治工作，以符合土污法相關規定。



台電說明，協和環評自 2017 年底提出，台電同仁花了許多時間與準備工作，廣納環評委員及各界的建言，不斷優化方案。從 1.0 版規劃填地 29.25 公頃，為降低對外木山漁港的影響，主動縮小規模提出 2.0 版。隨後考量到地方關切的潛堤區珊瑚，調整提出 3.0「東移方案」，將填地區域東移及縮小面積，以最大化保護海洋生態，落實「迴避、縮小、減輕、補償」的生態保育策略。此外，針對地方擔憂接收站影響基隆港航運，台電也與許多專家學者、在地人士共同研究，確保港安無虞，可與基隆港共存共榮。



台電表示，隨著北東電網內機組陸續除役，但同時北北基地區經濟持續發展，因此用電需求持續成長，協和更新計畫具有穩定供電與改善空品的重要公共利益。台電感謝各界的支持，台電將持續努力及深化溝通，為北北基區域之電力穩定及地方發展共同努力。