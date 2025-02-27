中華電信攜工研院 完成3GPP NR NTN衛星通話

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-27 10:35

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中華電信 (2412-TW) 攜手工研院資通所，成功完成台灣中新二號 (ST-2) 高軌自主衛星與 5G 基地台的系統整合，實現全球首創基於 3GPP 5G NR NTN 標準通訊協定的高軌衛星端到端雙向視訊通話，符合國際最新的 3GPP Rel-19 標準規格。

中華電信說明，此次雙方合作在中華電信陽明山衛星通信中心建置 5G NR NTN 驗證場域，結合 ST-2 高軌自主衛星、工研院自主開發的 NR NTN 基地台、NR NTN 手機與中華電信研究院的衛星轉頻器。

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中華電信表示，憑藉豐富的行動與衛星系統技術，成功克服距地 3.6 萬公里高軌衛星 Ku 頻段的高延遲與訊號衰減挑戰，完成端到端雙向衛星視訊通話及數據傳輸測試。

此次成果不僅展示了中華電信在行動與衛星系統整合技術上的深厚實力，也得益於其長期參與 3GPP 行動通訊標準組織實力的累積，近年來更擔任 3GPP NR NTN Ku 頻段 (10.7-14.5GHz) 工作項目主持人。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信持續推動衛星技術布局與產業合作，將與政府、企業及衛星研究機構緊密合作，整合多軌群星網路服務資源，攜手推動台灣衛星產業的升級與全球化發展。