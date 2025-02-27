盤中速報 - BinaryX大漲13.04%，報1.25美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 08:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內漲幅超過13.04%，最新價格1.25美元，總成交量達0.63億美元，總市值4.68億美元，目前市值排名第 72 名。
近 1 日最高價：1.3美元，近 1 日最低價：1.06美元，流通供給量：373,106,967。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+26.58%
- 近 1 月：+309.08%
- 近 3 月：+99.82%
- 近 6 月：-26.16%
- 今年以來：+169.70%
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