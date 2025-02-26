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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：匹茲堡工業PPG-US的目標價調降至130元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 22:16


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對匹茲堡工業(PPG-US)提出目標價估值：中位數由135元下修至130元，調降幅度3.7%。其中最高估值166元，最低估值115元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予匹茲堡工業評價：積極樂觀13位、保持中立13位、保守悲觀0位。

匹茲堡工業今(26日)收盤價為114.39元。近5日股價下跌3.7%，標普指數下跌2.84%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PPG市場預估目標價

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